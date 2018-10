Stanislav Dvořák, Novinky

Peggy Casertaová vstoupila do pokoje v hotelu, kde Janis zemřela, nedlouho po policistech a všimla si vysokých podpatků, které zpěvačka nosila.

„Ležela tam s cigaretami v jedné ruce a drobnými v druhé. Celé roky mě to trápilo. Jak mohla předávkovaná vyjít ven do haly a jít zpátky (do pokoje s cigaretami koupenými v automatu)? Já jsem se předávkovala a to se sesypete na podlahu, jako když našli Philipa Seymoura Hoffmana. Nechala jsem to být, ale vždycky si říkala, tady něco nesedí,” tvrdí.

Ve své knize I Ran into Some Trouble rozvíjí teorii, že zpěvačka kvůli podpatkům asi spadla, udeřila se o noční stolek, zlomila si nos a udusila se možná krví. To je podle autorky pravděpodobnější než smrt kvůli heroinu, protože měla ve stejný večer stejný heroin jako ona a nic se nestalo.

Její vzpomínky jsou podle serveru Rolling Stone strhující jízdou po americkém undergroundu šedesátých let. Casertaová se znala s Janis i s Grateful Dead a otevřela si alternativní obchod s oblečením v proslulé hippie čtvrti Haight Ashbury, kde se fetovalo každý den. Sama brala heroin a zázrakem to přežila, mnozí z okolí ale nepřežili.

Své vzpomínky zveřejnila i proto, že chtěla napravit dojem z knihy Going Down with Janis, která vyšla v roce 1973 a nad kterou prý neměla kontrolu. Popisuje i jejich sexuální život.

„Já jsem ty prasečinky o Janis nenapsala, nikdy bych takto nemluvila o našem blízkém vztahu. Neovládala jsem to, protože jsem byla závislá a udělala jsem strašná rozhodnutí,” uvedla. Zamotala se tehdy do prodeje drog i do organizování útěku z vězení.

Casertaová teď pracuje jako konzultant na filmu o Janis s herečkou Michelle Williamsovou. Má být vyprávěn z pohledu její rodiny, je založen na knize z roku 1992 Love, Janis, kterou napsala zpěvaččina sestra Laura. Obsazení hollywoodské herečky však nevyvolalo nadšení. V minulosti ztvárnila třeba Marilyn Monroe a dokonce za to byla nominována na Oscara. Někteří čtenáři si stěžovali, že vůbec nepřipomíná Janis Joplin. Je prý „až příliš hezká“ a také není známo, že by měla hudební talent.

Takové role se obvykle dávají lidem, kteří jsou skutečně silně muzikální – např. Raye Charlese hrál Jamie Foxx a ve filmu Dreamgirls inspirovaném Dianou Rossovou hrála Beyoncé s Jennifer Hudsonovou.

Smrt v 27 letech



Janis Joplin patří k nejvlivnějším zpěvačkám 20. století. Zúčastnila se festivalu ve Woodstocku a inspirovala stovky umělců po celém světě. V letech 1966–1970 převrátila svět rocku naruby s deskami Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! a Pearl. Vydala toho málo, ale všechno, co stihla udělat, bylo špičkové.

V pouhých 27 letech, 3. října roku 1970, zemřela. Chtěla prý se svým milencem Sethem založit rodinu. Tehdy se pohádali a podle některých svědků se dost opila.