Stanislav Dvořák, Novinky

„Festival jsme rozšířili, z mnoha stran jsme měli reakce, že program je tak bohatý, že se to nedá ukoukat. Proto jsme přidali dva dny,” uvedl za pořadatele Tomáš Fridrich.

Celý festival zahájí muzikálová tragikomedie Mackie Messer – Brechtův Třígrošový film o tom, jak Bertolt Brecht bojoval s filmovým průmyslem. Rakouský snímek Cops vypráví o členovi speciální policejní jednotky, který vede nebezpečný život. Jednou v údajné sebeobraně střelí na člověka. Kolegové oslavují jeho hrdinství, ale on začne trpět záchvaty paniky a příznaky traumatu, navenek přitom nesmí nic přiznat.

Švýcarský film Komu se dobře daří odhaluje odporné zneužívání slabých starých lidí podobně jako čeští Šmejdi. Žena z call centra zjistí, že může dobře vydělávat na seniorech, když předstírá, že je jejich vnučka.

Rakouský snímek Erik a Erika je o skandálu mistryně světa ve sjezdovém lyžování Eriky Schineggerové. Při lékařských testech se totiž zjistilo, že vítězka závodů žen je ve skutečnosti muž.

Ještě včera nacisté, dnes najednou slušní lidé. Film Murer – Anatomie procesu.

FOTO: Das Filmfest

Osmnáctiletá zázračná slepá klavíristka Resi je hrdinkou filmu Světlo. Zjistí, že by po léčbě mohla vidět, ale také tím ztratí svou hudební genialitu.

Murer – Anatomie procesu sleduje příběh rakouského nacisty Franze Murera, zvaného Kat Židů z Vilniusu. V tomto městě organizoval vyhlazení tisíců Židů. Po válce byl předán do Sovětského svazu, kde ho v roce 1948 odsoudili za podíl na organizaci vraždění a za to, že osobně zastřelil nejméně dva lidi. Dostal 25 let nucených prací, jenže už v roce 1955 byl na základě mezistátních dohod předán do Rakouska, kde ho úřady vůbec nestíhaly.

Až v roce 1962 byl znovu zatčen na základě upozornění Simona Wiesenthala. V roce 1963 ale přišlo k překvapení některých a radosti jiných osvobození. Během procesu prý jeho rodina zesměšňovala svědky židovského původu. Ani pozdější stížnost státního zastupitelství nic nezměnila. Kat z Vilniusu žil v klidu na svobodě až do roku 1994.

Silná je sekce Die Doku, kde se kromě Murera objeví i sympatičtější osobnosti ve filmech jako Life as it is: Miloš Forman on Miloš Forman, Hledání Ingmara Bergmana a Švýcar Chris, ve kterém se režisérka vydává po stopách svého bratrance, novináře, jenž za nejasných okolností zahynul ve válce v Jugoslávii. Do svědomí sáhne snímek Eldorado, ve kterém režisér Markus Imhoof mapuje osudy lidí na útěku.

Podrobnosti o festivalu naleznete na www.dasfilmfest.cz.