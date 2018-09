kul, Právo

Je to třetí řadovka vydaná s tímto uskupením, která je zároveň jejich nejrozmanitějším dílem. Ve dvanácti skladbách se skladatel Slash inspiruje různými hudebními styly. Ostré heavyrockové písně osvěžují funkrockové vlivy (Read Between The Lines) nebo sedmdesátkový sound (Serve You Right).

První singl z desky, skladba Driving Rain, bodovala v amerických žebříčcích nejlépe za celou Slashovu kariéru. Zpěvák Kennedy k ní vysvětlil, že se její příběh točí kolem muže, jenž je kvůli práci pořád na cestách. Musí se však vrátit domů kvůli drogově závislé přítelkyni, kterou miluje a chce ji zachránit. Druhý singl Mind Your Manners je pak podle Kennedyho o tom, že se úspěšný člověk nesmí nechat rozhodit lidmi, kteří mu chtějí zkazit zábavu.

Část materiálu z nové desky začal Slash připravovat už během turné k minulé desce World On Fire (2014). Nápady k písničkám vznikaly v hotelech i na zvukové zkoušce před koncertem. Podle Kennedyho se tak zrodila například jedna z prvních písniček pro album Lost Inside The Girl.

Na pomoc s nahráváním si kapela přizvala producenta Michaela Elvise Basketta, který je známý spoluprací s Iggym Popem nebo kapelami Alter Bridge a Incubus.

Slash (vlastním jménem Saul Hudson) se proslavil jako kytarista americké kapely Guns N’Roses. Kvůli sporům se zpěvákem W. Axlem Rosem ji ale v roce 1996 opustil a přidal se k superskupině Velvet Revolver. V roce 2016 se vrátil, aby s Guns N’Roses absolvoval koncertní šňůru Not in This Lifetime. Podle žebříčku Billboard jde o čtvrté nejvýdělečnější turné všech dob.