Jaroslav Špulák, Právo

Co předcházelo vaší pěvecké kariéře?

Dalo by se říct, že začátek kariéry herecké. Účinkovala jsem v několika filmech, přičemž ve Špuntech na vodě a Strašidlech to byly větší role. Momentálně dokončujeme film Andílci za školou, v němž jsem dostala svou první hlavní roli. Od září točím pro televizi Seznam seriál, který se bude vysílat v říjnu.

Jak se do vaší herecké kariéry dostala hudba?

Odmalička jsem byla tak trochu exhibicionista. Ráda jsem se předváděla, připravovala jsem si scénky a krátká představení pro rodinu a známé. Na to konto jsem nastoupila do dramatického kroužku. Současně jsem chodila do základní umělecké školy a cítila jsem, že zpěv je pro mě víc než herectví. Byla jsem členkou sboru, ale chodila jsem na zpěv klasický. V Polici nad Metují kurzy popového zpěvu nebyly, za nimi jsem pak jezdila do Náchoda.

Ve dvanácti letech jsem vyhrála cenu internetu v soutěži Česko zpívá. To mě posunulo mnohem dál a utvrdilo mě to v tom, že hudební dráha je mi blízká. Potom jsem poznala svou manažerku Martinu Tůmovou a věci dostaly rychlejší spád. Pomohla mi seznámit se s autory, kteří mi napsali písně. Pět z nich je na minialbu V okamžiku.

Vy sama si písničky neskládáte?

Dříve jsem to zkoušela. Umím hrát na klavír a nějaké melodie mě napadaly. To, co vzniklo, ale nebylo podle mých představ. Upřímně říkám, že to nedopadlo dobře, takže svému autorství dopřávám čas. Věřím lidem, se kterými spolupracuju.

FOTO: Lucie Levá

Skladby, které jsou na desce V okamžiku, odpovídají vaší představě?

Ano, našli jsme styl, kterému bych se chtěla věnovat. Základem je moderní pop, ale jinak je každá písnička trochu jinak laděná. Jsou pestré a myslím si, že si mezi nimi každý může najít nějakou, která se mu bude líbit nebo pro něho bude příjemná.

Podílela jste se na textech?

Nepíšu je, ale s autory sdílím svůj názor a oni se jím pak nechají inspirovat. Prostě do toho mluvím, stejně jako do hudby nebo do videoklipů.

Většina textů je o vztazích. To je vaše klíčové životní téma?

O vztazích jsou prakticky všechny, přitom je paradoxní, že žádný vztah nemám. Moji textaři mi ale říkají, že sedmnáctiletá holka by o vztahu měla zpívat, protože je to pro mou generaci důležité téma. Bavím se s nimi o tom, co jsem ve svých předešlých krátkých vztazích prožila a cítila.

Písnička Život je v okamžiku je i o fungování sociálních sítí…

Je o tom, že bychom neměli pořád koukat do mobilních telefonů, protože pro naše oči je svět kolem nás.

Je to váš postoj?

Určitě. Myslím si, že bych bez sociálních sítí vlastně byla v životě šťastnější. Na druhou stranu se ale bez nich nedá na hudební scéně fungovat. Někdy mě práce s nimi baví, někdy ale mám pocit, že bych všechny své profily a adresy nejraději smazala a dala si alespoň měsíc od sociálních sítí pauzu.

FOTO: Lucie Levá

Zkusíte to?

Zkusila bych to hrozně ráda, ale zatím jsem v šoubyznysu neprorazila, takže musím být pořád aktivní. Až jednou prorazím a budu mít dobře našlápnuto, třeba si to budu moci dovolit.

Máte nějaké vzory?

Na domácí scéně to jsou Lenny a Ewa Farna. Líbí se mi, jak Lenny vystupuje, jaké má písničky, jak pracuje. Snažím se jít podobným směrem a mám radost z toho, že se jí podařilo uspět v zahraničí, protože je to pro mě motivující. Zatím se ale snažím uspět doma, navíc zpívám česky. Pokud jde o Ewu Farnou, všimla jsem si, že mě k ní mnozí přirovnávají. Říkám, že vědomě nikoho nekopíruju, ale těší mě, že mě přirovnávají právě k takové hvězdě, která mimochodem také uspěla v zahraničí. Navíc jsme si dost podobné, dokonce zkoušíme ve stejné zkušebně.

A zahraniční vzory?

Nejvíce mě baví styl Ariany Grande. Líbí se mi technika, kterou při zpěvu používá, stejně tak její písničky a koncertní prezentace. Mám ráda také hlas Sii, který je poměrně tvrdý. Navíc je velmi dobrá autorka. Jednou se mi zdál sen, že mi napsala písničku. V tom snu jsme se potkaly na festivalu a dohodly jsme se, že pro mě nějakou složí. Bohužel to byl jenom sen, i když jeden z nejkrásnějších, jaké jsem kdy měla.

Máte ještě nějaké jiné hudební sny?

Hodně sním o tom, že budu stabilně koncertovat, budu jezdit na turné a bude chodit dost fanoušků. Zatím to není pravidlo, a tak když fanoušci na koncertech nejsou ve velkém množství, snažím se si ho užít sama, anebo si ho užijeme s celou kapelou.

Zažila jste koncert bez fanoušků?

Na jedné akci, na které jsem měla zpívat na hudební základ, vůbec nikdo nebyl, jenom pořadatelé. Byla jsem samozřejmě zklamaná. Nakonec jsem zazpívala jednu písničku těm pořadatelům a jela domů.

V polovině září jste křtila své minialbum na lodi Cargo Gallery v Praze. Jak to dopadlo?

Byl to skvělý zážitek, dosud jeden z nejdůležitějších a nejlepších v mé krátké kariéře. Nedělám hudbu kvůli slávě, ale proto, že mě opravdu baví a naplňuje. Do Cargo Gallery přišlo dost fanoušků a vytvořili skvělou atmosféru.

Co když se sláva nakonec dostaví?

Na to teď vůbec nejsem připravená, ale kdyby se to stalo, tak by mi to nevadilo. Baví mě kontakt s fanoušky. Po koncertě jsem s nimi, bavíme se, a kdybych často nemusela z akce odjet, byla bych s nimi klidně celý den.

Co vás teď čeká?

Věřím, že hodně koncertů. To je základ. S kapelou například budeme vystupovat na Youfestu. Také chystáme klip k písničce Život je v okamžiku, kterou mám ze všech svých skladeb nejraději.