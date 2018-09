Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní role dostali kanadský herec Jonas Chernick a Ksenia Rappoportová, držitelka prestižního ocenění pro nejlepší herečku MFF v Benátkách.

Příběh filmu Pražské orgie se odehrává v 70. letech. Do Prahy přijíždí slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané spisovatelovo alter ego – aby odvezl rukopis povídek napsaných v jazyce jidiš, jejichž autor byl zavražděn nacisty. Pro Zuckermana je pražská návštěva bizarním střetem s totalitou ovládaným národem a podivuhodným uskupením režimem umlčovaných umělců.

„Díky hledání rukopisu se seznámí se svéráznou a nezkrotnou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Zuckerman se stane divákem i účastníkem dekadentního představení plného zmařených snů,” popsala Jana Šafářová ze společnosti Bioscop.

Z filmu Pražské orgie

FOTO: Bioscop

Philip Roth vycházel z vlastních zážitků. V 70. letech do Prahy jezdil a setkával se s českými zakázanými autory – Kunderou, Klímou, Vaculíkem a jinými. Rovněž se stýkal s českou komunitou v New Yorku, v 70.a 80. letech poskytoval podporu československým spisovatelům. V roce 1976 odmítla komunistická moc Rotha do Československa vpustit, vrátil se až v roce 1990. Letos v březnu Philip Roth ve věku 85 let zemřel.

Irena Pavlásková se s Rothem setkala v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k tématu knihy vztah, jak jsem vnímala totalitu, už předtím si vyžádal moje filmy... Po tříhodinovém povídání mi řekl: Já vám ta práva dám! Než jsem se vrátila do Prahy, byl už v Dilii v e-mailu návrh smlouvy od agenta pana Rotha. Bylo to skutečně bleskové a unikátní. Je mi nesmírně líto, že pan Roth odešel, hluboce se mě to dotklo. Zavazuje mě to ještě víc k dobrému filmovému výsledku. Philip Roth se těšil, že přijede na premiéru, a já mám trochu pocit viny, že jsem nesehnala finance rychleji, aby se toho dožil. Důvěra, kterou mi pan Roth dal, je pro mě neskutečným zážitkem a závazkem,“ říká režisérka a scenáristka Irena Pavlásková.

Ve filmu Pražské orgie hrají i Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Táborský, Martin Stránský, Jan Hrušínský a další. Do kin zamíří v roce 2019.