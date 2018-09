Stanislav Dvořák, Novinky

Film Murer – Anatomie procesu sleduje příběh rakouského nacisty Franze Murera, zvaného Kat Židů z Vilniusu. V tomto městě organizoval vyhlazení tisíců Židů. Po válce byl předán do Sovětského svazu, kde ho v roce 1948 odsoudili za podíl na organizaci vraždění a za to, že osobně zastřelil nejméně dva lidi. Dostal 25 let nucených prací, jenže už v roce 1955 byl na základě mezistátních dohod předán do Rakouska, kde ho úřady vůbec nestíhaly.

Až v roce 1962 byl znovu zatčen na základě upozornění Simona Wiesenthala. V roce 1963 ale přišlo k překvapení některých a radosti jiných osvobození. Během procesu prý jeho rodina zesměšňovala svědky židovského původu. Ani pozdější stížnost státního zastupitelství nic nezměnila. Kat z Vilniusu žil v klidu na svobodě až do roku 1994.

Filmfest přiveze také drsný policejní thriller Cops, drama z posledních dnů války Kapitán, snímek o dospívání a hledání vlastní identity Blue My Mind, divácky mimořádně úspěšnou „pohádku pro dospělé“ Tim Thaler aneb O chlapci, co prodal svůj smích.

Forman a Švýcar v Jugoslávii



Sekce Spolu & sám zve diváky na romantickou roadmovie po Evropě se snímkem 303, nabídne svěží vztahovou komedii Kim má penis a tragikomedii Arthur a Claire.

Silná je sekce Die Doku, kde se kromě Murera objeví i sympatičtější osobnosti ve filmech jako Life as it is: Miloš Forman on Miloš Forman, Hledání Ingmara Bergmana a Švýcar Chris, ve kterém se režisérka vydává po stopách svého bratrance, novináře, jenž za nejasných okolností zahynul ve válce v Jugoslávii. Do svědomí sáhne snímek Eldorado, ve kterém režisér Markus Imhoof mapuje osudy lidí na útěku.

Podrobnosti o festivalu naleznete na www.dasfilmfest.cz. Přesný program bude na webu zveřejněn do konce září.