Jaroslav Špulák, Právo

„Problémy posledního ročníku ukázaly, že velmi otevřený systém hlasování se v době rychlého rozvoje sociálních sítí ukázal jako snadno zneužitelný,” řekl Těšínský.

Narážel tak na loňskou aféru kolem zásahu agentury do výsledků soutěže a odečtení bodů skupině Ortel a zpěvákovi Tomáši Ortelovi kvůli masovému hlasování organizovanému na Facebooku.

„Podle dosavadních pravidel je možné hlasovat prakticky pro každého. Představte si, že třeba nějaký politik něco zazpívá a jeho příznivci se na sociální síti dohodnou, že mu pošlou hlasy do ankety. On se dostane někam na přední příčky a tím se náležitě zviditelní. S tím by měl nejspíš problém organizátor hudební ankety nebo soutěže kdekoli na světě. Na druhé straně nechceme nikoho předem vylučovat. Proto se snažíme najít takovou koncepci, aby anketa byla skutečně o hudbě. Není to snadné a vyžaduje to čas,“ řekl Těšínský.

Má-li být anketa barometrem masové popularity v oblasti pop-music, musí držet krok s dobou, mimo jiné s rychlým rozvojem sociálních sítí. Proto organizátoři zahájili projekt proměny ankety, aby dokázala mnohem více reflektovat kontexty v hudbě i společnosti. To je proces, který si vyžádá delší čas i důkladné prověření fungování. Proto se rozhodli letos anketu nevyhlásit.

Těšínský končí

„V plánu máme pauzu na jeden rok. Já sice připravuji změny, chci je nastartovat, ale u realizace už nebudu. Dělal jsem Slavíka víc než dvacet let a to stačí. Myslím, že přišel čas, aby tu novou podobu realizoval už někdo jiný, mladší,“ řekl Těšínský.

Anketa Český slavík tedy získává oddechový čas, aby se v budoucnu objevila v pozměněné podobě, která bude odpovídat současným trendům komunikace i aktuálnímu vývoji populární hudby. Těžko nyní říct, zda ji pauza v očích veřejnosti i hudebníků poškodí.

„Nikdo nemůže říci s jistotou, že ne. Na druhé straně si vezměte, že na začátku devadesátých let se Slavík nevyhlašoval čtyři roky, a když se v roce 1996 vrátil, vzbudil ještě větší zájem než v minulosti. Myslím, že je to tak silná a známá značka, že tak rychle z paměti lidí nevymizí. Ostatně i v zahraničí měly některé soutěže nebo festivaly pauzy,“ uzavřel Těšínský.

Spolupráce s dosavadním generálním partnerem, Karlovarskými minerálními vodami, a. s., skončila dovršením předchozího ročníku ankety. Pořadatelé se opět chystají oslovit KMV s novým konceptem.