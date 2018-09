Novinky

„Vláďa Šafránek zemřel. Dnes v pozdních odpoledních hodinách navždy dotlouklo srdce našeho kamaráda a zpěváka, božského Vládi Šafránka. Vláďa je Bůh,“ napsala skupina Walda Gang.

Walda Gang hrál coververze známých písniček Waldemara Matušky nebo i Michala Tučného. V roce 2016 musel Šafránek koncertní činnost ukončit ze zdravotních důvodů.

„Dneska nás do hudebního nebe navždy opustil náš kamarád, úžasnej člověk, zpěvák a autor Vláďa Šafránek. Vy, kterým dával radost, vzpomínejte na něj, stejně tak jako na něj vždycky budeme vzpomínat my. Vláďo, pořád nám budeš chybět. Špatně se to píše, moc to bolí,“ uvedl kytarista Tonda Rauer ze skupiny Harlej.