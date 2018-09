Stanislav Dvořák, Novinky

Německý režisér Wim Wenders se proslavil snímkem Nebe nad Berlínem a nyní uvede festival Ji.hlava jeho novinku Papež František: Muž svého slova (2018) o netypickém a neokázalém muži z Vatikánu. Jde o první film, na kterém osobně spolupracoval papež.

„Není to film na zakázku. Mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, a tak jsem dělal přesně to. Chtěl jsem mu dát prostor,“ upozorňuje Wenders.

Ji.hlava uvede i klasika francouzské nové vlny Jean-Luca Godarda. Jeho poslední film Kniha obrazů (2018) získal v Cannes zvláštní Zlatou palmu za neustále nové definování kinematografie.

Zakarpatí nostalgicky vzpomíná na Čechy



Sekce Domov nabízí filmy zachycující Podkarpatskou Rus v letech 1919 až 1939, kdy byla součástí Československa. Tato fascinující, divoká a do značné míry stále exotická oblast Ukrajiny byla naším územím, čeští architekti a podnikatelé tam provedli řadu modernizačních projektů, ale Moskva se jí za války zmocnila. Tamní obyvatelé, kteří často rozumí dobře česky, dodnes nostalgicky vzpomínají na zlaté časy „za Čechů“ a rádi konverzují s českými cestovateli.

„Oblast byla vnímána jako československý orient. Filmy jsou poetizované, dýchají romantikou a dobrodružstvím. Kopce, hory, nekonečné lesy, dřevěné kostely, hrající si děti, rozesmáté krásky,“ vypočítává dramaturg sekce Jaroslav Kratochvíl.

Jde třeba o filmy Jiřího Weisse Píseň o Podkarpatské Rusi (1937) nebo Plickův snímek Jaro na Podkarpatské Rusi (1929). „Najdeme tu některé scény, které se o čtyři roky později objevují v Plickově nejslavnějším díle Zem spieva. Už pro tehdejší filmaře byla cesta na Podkarpatskou Rus návratem do sedmnáctého století. Ve filmu ale nechybí nacionální nádech i snaha ukázat místní rozvoj, třeba stavbu gymnázia nebo budování pomníku TGM,“ dodal.

Prezident nacista?



Waldheimův valčík

Sekce Svědectví o politice přinese například snímek Waldheimův valčík (2018) rakouské režisérky Ruth Beckermanové. V 1986 rakouský kandidát na prezidenta Kurt Waldheim čelil obrovské aféře. Zapletl se totiž v mládí s nacisty a transportováním Židů. Film získal letos v Berlíně ocenění za nejlepší dokument.

Sekce Svědectví o poznání pak uvede francouzský film V říši dokonalosti (2018). Režisérem je dlouholetý správce filmového archivu ve Francouzském sportovním institutu Julien Faraut. Ve snímku nahlíží život a dílo kontroverzního amerického tenisty, slavného „bouřliváka“ Johna McEnroea.

Film Robina Kvapila a Radima Procházky Máme na víc sleduje kampaň před prezidentskými volbami.

„Sté výročí Československa oslavíme letos v Ji.hlavě filmovou sekcí Cizinec hledá byt, která mapuje příběhy Čechoslováků, kteří byli z různých důvodů nuceni v průběhu dvacátého století hledat nový domov,“ dodal ředitel festivalu Marek Hovorka. „Vybírali jsme takové filmy, které čeští diváci neměli dosud možnost vidět. Obrazy emigrace natočené ve Spojených státech, Francii, Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.“ Jedním z hostů bude známý francouzský politolog a historik Jacques Rupnik. Představí svůj dokumentární projekt Jiná Evropa, který připravil pro BBC.