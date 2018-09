jaš, kul, Právo

Michal Hrůza píseň nazpíval se zpěvačkou Annou K., s níž před deseti lety natočil charitativní píseň Ty jsi jako já. Při tom si přislíbili, že se nejedná o spolupráci poslední. Střecha pražské Lucerny se proto jeden letošní srpnový večer proměnila v místo splněných slibů.

„Duet je to proto, že i film je ve své podstatě duet. Příběh dvou lidí a píseň, která vypovídá o tom, co se odehrává v podařeném scénáři, potažmo knize paní Poledňákové. Film Ten, kdo tě miloval je přece krásná ukázka toho, co nejdůležitějšího se děje v našich životech,” tvrdí Hrůza.

„Upřímně a jednoduše řečeno, my bychom přece vůbec nežili, kdyby naši rodiče neprožili lásku a nemilovali se. A když už v názvu je Ten, kdo tě miloval, tak ten minulý čas nás nutí se zamyslet, co se stalo, proč už nemiluje nebo miluje. Čili pro mě, už na prvním místě, název filmu vyvolává pocit, že to prostě chci vidět,“ dodává zpěvák.