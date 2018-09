Jindřich Göth, Právo

V začátcích docela svěží a opravdu vtipná série postavená na střetu asociálních „vědátorů“, milovníků sci-fi, počítačových her a komiksů s „normálním světem“, měla náboj a švih, byť její základní dějová premisa toho dluží hodně britskému komediálnímu seriálu The IT Crowd, u nás známému jako Ajťáci.

Postupem času se ale z hlavní čtveřice roztomilých podivínů Leonarda, Sheldona, Raje a Howarda stalo kvarteto spíše otravných existencí a původní náboj vyprchal. Teorie velkého třesku se tak proměnila v další tuctový sitcom, v němž jde víceméně jen o partnerské vztahy.

Spekulovalo se, že za koncem seriálu do určité míry stojí hlavní hvězda Jim Parsons, představitel autistického doktora Sheldona Coopera. Právě na vývoji jeho postavy bylo nejzřetelnější, jak velmi rychle se potenciál seriálu vyčerpal. Vždyť v prvních sériích by bylo zhola nemožné, aby si zapřisáhlý odpůrce jakéhokoli tělesného styku něco začal s dívkou. A vida, stačilo pár dalších sezón a objevila se Amy Farrah Fawlerová, s níž se Sheldon pustil do zkoumání vlastní sexuality.



Kdybych tak měla takové přátele



Jak by se asi děj seriálu vyvíjel, kdyby se tvůrci přidrželi úplně původního námětu, kdy měl seriál pracovní název Lenny, Penny a Kenny, nebo toho, když se v dalším, nakonec nerealizovaném dějovém konceptu Penny jmenovala Katie, pracovala v salónu krásy a byla ještě oraženější a drsnější než „konečná“ Penny, navíc s výraznými sklony k alkoholismu?

Od prvotního nápadu k finálnímu výsledku ušly docela klikatou cestu i další slavné komediální seriály. Například klasika žánru, seriál Přátelé, byla původně naplánovaná jen se čtyřmi hlavními postavami, Rachel, Monikou, Rossem a Joeyem, přičemž Phoebe a Chandler měli být pouze vedlejšími figurami. Posledně jmenovaný měl být navíc homosexuál, což si ale producenti rozmysleli poté, co do role obsadili Matthewa Perryho.

Cosi z Chandlerova původně zamýšleného charakteru v seriálu ale i tak zůstalo, vzpomeňme, jak neobratně si počínal, když chtěl sbalit nějaké děvče.

Největší komik šestice Joey Tribbiani pak zase v původním nástřelu děje neměl být až takový idiot, s touto koncepcí přišel sám jeho herecký představitel Matt LeBlanc, který se mimochodem na konkurz dostavil s jedenácti dolary v kapse, což bylo v tu chvíli jeho celé jmění.

Stejně jako ke každému milovanému a celosvětově úspěšnému dílu přimkla se i k Přátelům silná fanouškovská základna, která se vyžívá v různých spekulacích a neuvěřitelných konspiračních teoriích. Podle jedné z nich je například celý seriál jen výplodem fantazie střelené Phoebe, která coby holka z ulice celou partu pozoruje skrz okna kavárny Central Perk a představuje si, jaké by to bylo, kdyby i ona byla jejich kamarádka.



Dětsky nevinný notorik



Sitcom se nevyhnul ani našim končinám. Po nepřekonatelné Takové normální rodince, mdlých Novácích a naprostých paskvilech Cyranův ostrov nebo Duch český se v roce 2008 zjevil Comeback, první skutečně funkční český komediální seriál se všemi žánrovými náležitostmi. Hlavní hvězdou byl metalista Ozzák, přičemž paradoxně v prvním dějovém nástřelu vůbec nefiguroval.

Jeho zrod byl postupný, tvůrci potřebovali někoho, kdo bude vytáčet hlavního hrdinu Tomáše Pacovského. Takže se nejdřív uvažovalo otravném prodavači, pak se přidala jeho záliba v metalu a nakonec se z něj stal člen rodiny. Dostal svůj životní příběh a duši mu vtiskl Martin Dejdar.

Proč právě on? Kreativní producent seriálu Tomáš Baldýnský před časem prozradil, že zatímco všichni ostatní herečtí kandidáti Ozzáka pojali jako chlastem zblblého kreténa, Martin Dejdar mu dal duši a oči dítěte.

I díky tomu se z něj stal miláček diváků. A třeba jsou i jeho sice pivem zakalené, nicméně dětsky upřímné oči důvodem, proč od té doby u nás nic podobně zdařilého nevzniklo.