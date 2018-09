V Torontu uvedli film, který točil i v Praze

Světová premiéra nového filmu kanadského režiséra Xaviera Dolana The Death and Life of John F. Donovan (Smrt a život Johna F. Donovana) byla na torontském filmovém festivalu očekávána neméně než čerstvý vítěz Benátek Roma. Fronta novinářů zatarasila už hodinu před projekcí na ulici několik bloků a do kinosálu se zdaleka všichni nedostali.