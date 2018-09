Jindřich Göth, Právo

Den falešné kočky se odehrává v jednom dni, přičemž oněch čtyřiadvacet hodin Jääskeläinenovi bohatě stačí k rozehrání literární šarády, v níž si nemůžeme být jisti ničím a v níž každý zdánlivě nadbytečný detail hraje roli. Výchozí situace je prostá: Hlavní hrdina se společně s manželkou a dcerou chystá na oslavu, která je pro něj velmi důležitá.

Plány mu zkříží telefonát z domova pro seniory, v němž pobývá jeho matka, svého času renomovaná psycholožka, autorka světově uznávaných odborných publikací. Její dny se chýlí ke konci, je třeba všeho nechat a vydat se doprovodit ji na poslední cestu. A pak zpět za rodinou. Tak si to vypravěč Kaarna naplánuje. Netuší ovšem, že ho čeká den, na který do smrti nezapomene.

Den falešné kočky je splněným snem pro všechny, kteří jsou ochotni položit život za skvěle vystavěný příběh, který dokáže každou další větou překvapovat. Jääskeläinen je vynikající vypravěč, svůj příběh vykresluje pomocí obrazů a vět, které se chce číst znovu a znovu.

Krásným, bohatým jazykem ve skvělém převodu Vladimíra Piskoře provede nevídanou krajinou lidské mysli, odkryje její tajuplná zákoutí, nechá na pochybách, jestli vše, co napsal, náhodou není řízeno poťouchlou snovou logikou, která s tou čtenářovou racionální nemá nic společného, a pozvolným krokem dovede do finále, v němž se vše, co bylo dosud přečteno a bráno jako berná mince, sesype jako domeček z karet.

Pasi Ilmari Jääskeläinen: Den falešné kočky Paseka, překlad Vladimír Piskoř, 316 stran, 239 Kč

Celkové hodnocení 90 %