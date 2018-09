Věra Míšková, Právo

Tam se za velkého zájmu novinářů i publika představil v sekci Současný světový film po boku snímků Vox Lux s Natalií Portmanovou, laureáta Zlatého medvěda Berlinale Nedotýkej se mě nebo Studené války nositele Oscara Pawla Pawlikowského. Film do Toronta doprovodili Olma Omerzua a producent Jiří Konečný, který poskytl Právu rozhovor.

Věděli jste už v Karlových Varech, že pojedete s filmem do Toronta?

Už to bylo víceméně jasné, ale od té doby všechno nabralo obrátky. Film jsme prodali do distribuce v Číně a ve Španělsku, jednáme s dalšími partnery a v tuto chvíli máme pozvání na patnáct festivalů a další jsou na cestě.

Jak se dostane český film do Toronta?

Především jde o to, jak je udělaný. Ti, kdo filmy vybírají, oceňují režijní práci, herecké výkony, jestli je baví, nakolik srozumitelně příběh funguje. A zdá se, že energie filmu Všechno bude je do světa dobře přenosná.

Navíc road movie je v podstatě severoamerický žánr a je také známo, že Američané mají ve filmech rádi onen okamžik přechodu z dětství do dospělosti. A ten náš film vyjadřuje velmi pregnantně.

Zmínil jste práci i s organizátory dalších festivalů. Co to představuje?

Snažíme se jim film už dlouho před dokončením dobře představit. Je důležité, aby o něm věděli a rozhodovali včas. Je to ale, popravdě řečeno, nejen otázka kvality, bývá to trochu i o štěstí. Někdy se na film koukne někdo, koho zaujme, a vybere ho. Naopak jindy ho může vidět člověk, který ho nepochopí nebo ho prostě nezajímá… Takže nejdůležitější je, aby se na film podívali včas ti správní lidé a posunuli ho dál.

Čím je podle vás torontský festival tak důležitý, přestože není soutěžní?

Je to brána na americký filmový trh. A právě proto, že se odehrává na severoamerickém teritoriu, je považován za začátek oscarové sezóny, kampaně. Distributoři, kteří věří, že jejich filmy mají oscarový potenciál, se je snaží načasovat tak, aby mohly zaujmout právě v Torontu.

V jistém smyslu je to tedy i pro nás možnost se představit, a pokud bychom od České filmové a televizní akademie dostali oscarovou kandidaturu, můžeme na to navázat a film dál propagovat. K těm patnácti festivalům přibudou díky účasti v Torontu další. Jen v nejbližší době nás čekají Londýn, Egypt, Amsterdam, Indie, Vancouver. To všechno samozřejmě přitahuje pozornost k českému filmu, jazyku, zemi.

A posunula se i pozice Olma Omerzua, v listopadu bude mít ve Francii distribuční premiéru jeho Rodinný film a lze předpokládat, že uvedou do kin i Všechno bude. Ukazuje se, že ten film v zahraničí opravdu dobře rezonuje.