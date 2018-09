Jaroslav Špulák, Právo

Šestačtyřicetiletý Ricky Martin, vlastním jménem Enrique Martín Morales, odstartoval koncert písničkou Maria. Je to jeho singl z roku 1995 a byl první, který způsobil, že zpěvák začal zajímat i fanoušky mimo svou zemi. Ta skladba zároveň prozradila, že koncert na velkém pódiu s řadou ledkových obrazovek nad ním by mohl být pastvou pro oči, nastalá kvalita zvuku podotkla, že uši budou laskané.

Byl to, s ohledem na věci následující, divoký start. Ricky Martin se s pomocí živého vokalisty a reprodukovaných vokálních linek dostával pomalu do své provozní teploty, přičemž v tu chvíli dodávali koncertu energii i tanečníci, kteří se na pódiu usalašili a nepříliš záživnými kreacemi na sebe poutali pozornost skoro více než hlavní protagonista.

Ricky Martin vystoupil v pražské O2 areně.

FOTO: Lucie Levá

Ten však zanedlouho roztleskal diváky, když se objevil na scéně ve žlutém županu, a po slovech o tom, jak mu dělá dobře, že je na koncertě v Praze, se pustil do skladeb, které se obešly bez přítomnosti tanečníků, naopak kladly větší důraz na instrumentální složku. Kapela hrála výborně.

Koncert nicméně v tu chvíli poněkud povadl, protože se začala pozvolna odhalovat klíčová slabina zpěvákova repertoáru. Pakliže latinsko-americký pop, který je jeho mateřským stylem, ve svých nejzářnějších chvílích žongluje výraznými melodiemi spojenými se skoro až karnevalovým hudebním doprovodem, v jeho arzenálu tolik nápaditých chvil není.

S písničkou Livin La Vida Loca, která koncert půlila, sice roztančil i většinu do té doby sedících diváků v hale, následujícími třemi skladbami je ale zase přiměl usadit se do nepohodlných křesel, protože jim prostě nedodal upřímnou žhavost ani melodický šarm.

Dlužno současně podotknout, že Ricky Martin leckdy nepůsobil pěvecky příliš jistě, nicméně doprovodný vokalista ani z reprobeden znějící vokální linky nedopustili žádný karambol.

Pódium slibovalo zajímavou podívanou. Ta ale nepřišla.

FOTO: Lucie Levá

Teprve na konci koncertu se stalo to, co by jeden od takové popové hvězdy očekával už od začátku. S písničkou La mordidita se roztančila většina diváků a vydržela to až do finále.

Ricky Martin během večera nabídl nevyrovnané skladby, bohužel nevyužité projekční plochy, na nichž poletovaly jen mdle působící geometrické tvary, i své nejspíš spontánní taneční pohyby, které byly co do krásy a přínosu koncertu diskutabilní.

Byl jednou zábavný i jindy zase malátný. Tedy průměrný.

Ricky Martin O2 arena, Praha, 9. září

Hodnocení: 50 %