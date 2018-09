Stanislav Dvořák, Novinky

Slash a Conspirators vydávají nové album Living the Dream už 21. září 2018 na Slashově labelu Snakepit Records ve spolupráci s Roadrunner Records. První singl z alba se jmenuje Driving Rain.

Living the dream bude Slashovým čtvrtým sólovým albem a třetím s kapelou, kterou tvoří Myles Kennedy (zpěv), Brent Fitz (bicí), Todd Kerns (basa & zpěv) a Frank Sidoris (kytara & zpěv). Vychází jako standardní CD, 2LP v klasické černé barvě a také limitovaný počet 2LP v barevném provedení. Další verze desky Living The Dream lze objednat přímo na www.slashonline.com.

Slash byl jako člen Guns N Roses zásadní kytarovou ikonou osmdesátých i devadesátých let. Už v roce 1994 měl ale svůj Snakepit, sólový projekt bez Axla Rose, a během dvaceti let pak spolupracoval s celou řadou dalších muzikantů. Tuto dráhu neopouští ani poté, co se jeho nejstarší skupina vrátila na pódia.

Vstupenky budou v síti Ticketportal v cenách 1190 - 1590 korun od 19. září v 10:00.