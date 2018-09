sl, Novinky

Podle vyšetřovatelů nebyly na jejím těle nalezeny žádné stopy po násilí či sebepoškozování, podle krevních testů však před smrtí vypila nadměrné množství alkoholu.

V blízkosti jejího těla se nacházelo pět malých láhví s alkoholem z minibaru a láhev šampaňského.

Zpěvačka trpěla bipolární afektivní poruchou, a tak se o její smrti spekulovalo jako o možné sebevraždě. To však koronerka Shirley Radcliffeová vyvrátila a označila její smrt za „tragickou nehodu“.

S exmanželem, dlouholetým manažer skupiny Duran Duran Donem Burtonem měla tři děti. Rozvedli se po 20 letech manželství v roce 2014.

Ke Cranberries se O'Riordanová připojila, když jí bylo 18 let. V prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala skupina na 40 miliónů alb a stala se jednou z nejúspěšnějších irských kapel. V roce 2003 se rozpadla a každý z členů se vydal svou cestou.

O šest let později se však dali opět dohromady a připravili celosvětové turné. Svou poslední desku Something Else vydali v dubnu loňského roku.