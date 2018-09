Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina Greta Van Fleet sice není revoluční, dá se dokonce říct, že přináší málo, pokud jde o originalitu, ale je ryzí. Nejsou to podlézaví povrchní pozéři, evidentně jde o skvělé muzikanty, kteří si vše vydřeli. Vyšli z garáže a milují rock. Písničky si píšou a aranžují sami, jsou docela chytré, ne moc komplikované, ale ani primitivní, plné agresivní energie, svižné a s jasným tahem na chytlavý refrén.

Znějí jako ze sedmdesátých let, ale ruku na srdce, kdo je dnes originální? Nejslavnější hvězdy naší doby – Bruno Mars, Lenny Kravitz, Muse – jsou více či méně „kopírky“, půjčují si nápady ve větším než malém množství.

Greta Van Fleet vznikla teprve v roce 2012 v americkém Frankenmuthu (Michigan) a založili jí bratři Josh Kiszka, Sam Kiszka a Jake Kiszka s kamarádem Kylem Hauckem.

Greta Van Fleet

FOTO: Greta Van Fleet.com

Na internetu vzbudily jejich první pokusy značný zájem, zatím ale neměli dost materiálu na oficiální studiovou desku. Až v roce 2017 vydali menší EP Black Smoke Rising a získali cenu „nejlepší nováček” na Loudwire Music Awards. Druhé EP From the Fires vyšlo v listopadu 2017 a najde se tam třeba i coververze geniálního Sama Cooka (A Change Is Gonna Come), který byl v padesátých letech velkou hvězdou a bývá kritikou považován za prvního zpěváka moderního soulu.

Zpěvák Grety Van Fleet mu složil ohromnou poctu – zní jako mix toho nejlepšího z hudební historie – Led Zeppelin, Creedence, Joea Cockera a tak dále.

Velmi mladé muzikanty z Grety si oblíbil mimo jiné Elton John, pozval je na svou akci a sám si s nimi zazpíval. Skupina nyní finišuje s prvním LP a jede turné po Americe, Francii, Německu, Belgii a Velké Británii, do ČR se bohužel nepodívá.

Na otázky, jak je možné, že ječí úplně jako Robert Plant, zpěvák Josh odpovídá, že to nebylo úplně to, čeho chtěl dosáhnout. Prostě se snažil, aby byl hlavně slyšet přes hlučnou rockovou kapelu.