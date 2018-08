Novinky

Herec se v dětství objevoval v pohádkách a později se živil hlavně dabingem. Podle okolí se mu pracovně dařilo, ale trpěl depresemi.

Objevil se ve filmech Freonový duch, Nefňukej, veverko, Veverka a kouzelná mušle, Plivník, Ohrožené prázdniny, Panelák či Císařovy nové šaty.

Jan Kalous a František Němec ve filmu Jak jsme si přečetli Čapka.

FOTO: Česká televize

Svůj hlas v dabingovém studiu propůjčil třeba hlavní postavě amerického filmu Sám doma.

„Může za to otec, který mi slíbil, že když vyhraju konkurs na jednu z dětských rolí v pohádce Nefňukej, veverko, dostanu vzduchovku. To se podařilo. Pak se dělaly postsynchrony, kde si mě vybral pan zvukař, že to (dabing) můžu dělat. Tak jsem se chytil ve studiích a daboval různé dětské role. Následně přišla i tahle role,“ řekl ČT24.

„Jednou za čas se na film Sám doma podívám. Kamarádi po mně doteď chtějí, abych udělal Kevina. To už se nedaří. Neuvědomují si, že už mi není jedenáct,“ dodal.