Několik minut před třetí hodinou odpolední účet s fotografií a jménem ministryně kultury Myrsini Zorba zveřejnil příspěvek následujícího znění: „Urgentní. Právě jsem z Paříže obdržela zprávu, že zemřel režisér a filmový producent Costa-Gavras.”

O 20 minut později nicméně následoval ze stejného účtu tweet, který předchozí oznámení prohlásil za hoax, k němuž se přihlásil italský tvůrce falešných zpráv Tommaso Debenedetti. Následně se změnil název účtu i profilová fotografie.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti