Bez několika málo dnů přesně před rokem představila Mirka Miškechová skladbu 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam, a tou oznámila začátek spolupráce s producentem Arminem Effenbergerem a práci na nových skladbách pro své druhé studiové album.

Rok se s rokem sešel a na světě je druhý singl a k němu i videoklip. Skladba Brouček má na albu zvláštní pozici. Jako jediná píseň na albu i v repertoáru Mirky je nazpívaná v češtině.

Zpěvačka Mirka Miškechová

FOTO: Petr Kurečka

„Armin mi během nahrávání alba sem tam pouštěl písničky, na kterých spolupracoval s Pepou Bolanem z kapely Mandrage. Zdálo se mu, že by se ke mně mohly skvěle hodit a můj hlas by v nich mohl ožít. Já jsem si z těch písniček nejvíce zamilovala Broučka. Vůbec jsem neplánovala, že budu zpívat neautorskou písničku, a ještě k tomu v češtině, ale úplně jsem s tou skladbou rezonovala a věděla jsem, že byla napsaná pro mě,“ vysvětluje Miškechová.

Kytarista Pepa Bolan

FOTO: Petr Horník, Právo

K přípravě videoklipu oslovila svého kamaráda Lukáše Balcárka z Light and Love. „Lukáš je všestranný talent. Mám radost, že lyric video dokázal uchopit tak hravě, a ještě do něj vložit jednoduchou dějovou linku. Písničku vystihl skvěle a velice mu za to děkuji,“ prozradila.

Album se bude jmenovat My name is Mirka, not Miška a bude na něm deset nových skladeb včetně již před rokem představené písničky 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam.