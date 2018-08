Stanislav Dvořák, Novinky

The Heliocentrics prorazili s albem Out There v roce 2007 a v Londýně spolupracovali s různými jazzmany nebo africkými hvězdami jako Mulatu Astatke a Orlando Julius.

Nové album A World of Masks natočili Heliocentrics s původem bratislavskou zpěvačkou Barborou Pátkovou, která žije přes patnáct let v cizině. Improvizace a vybroušené rytmické struktury neslouží jen jako doprovod sólisty, ale vytvářejí se zpěvačkou dialog, který sdílí improvizační estetiku.

Skupina vydala také soundtrack k filmu The Sunshine Makers, který dokumentuje undergroundovou výrobu LSD v Kalifornii v éře hippies.

Barbora Pátková teď pracuje s Heliocentrics na druhém albu. Deska World of Masks je zdarma k poslechu zde.

Vstupenky na koncert budou za zvýhodněnou cenu 250–300 korun do 9. listopadu na rachot.cz.