Jaroslav Špulák, Právo

Připomíná ji na konci své nové desky Sweetener. Píseň se jmenuje Get Well Soon a je v závěru prodloužena o několikavteřinové ticho, jež je poctou obětem sebevražedného atentátníka. I kvůli uvedené události lze čtvrté album pětadvacetileté rodačky z Floridy vnímat jako pro ni klíčové. Chtě nechtě dospěla a také na něm našla hudební cestu, po níž bude zřejmě nějaký čas kráčet. Je sice jednoduchá a očekávaná, nicméně v kontextu její dosavadní tvorby přece jenom trochu jiná.

Sweetener je obrazem toho, kterak lze v poměrně krátké době umělecky dozrát a posunout se z pozice holčičky v sukénce v mladou sebejistou ženu.

Je na něm v první řadě popový mainstream tak, jak je dnes nabízen i vnímán. Podstatnou roli v něm hrají zvuk a produkce, menší pak melodické linky. Zvukově je to vybroušené dílko, které zní moderně, tedy přesně tak, jak to má mládež poslouchající hudbu nekvalitně z mobilních telefonů ráda.

Obal nového alba Ariany Grande.

FOTO: Republic

Ariana Grande současně nabízí popovou formu, která je ambientnější než to, co produkovala na svých minulých deskách. Některé skladby přicházejí s neobvyklým aranžérským řešením, což je nejspíš práce přizvaných producentů.

V písničce Blazed hostuje Pharrell Williams, jenž patří do skupiny producentů alba, v The Lights Is Coming s důrazem raperka Nicki Minaj, smysluplný je pak vstup Missy Elliottové ve skladbě Borderline. Její hlas je zásadně jiný, než hlas Ariany Grande, a tak nese albu barevnost, jež by měla být důvodem všech hostování.

Ariana Grande má pěvecký výraz jemný, dívčí a šarmantní. Navozuje jím pocit intimity, dojem, že patří jenom posluchači a že v danou chvíli zpívá pouze pro něho. I když pěje o víře (God Is A Woman) či je ironická (Pete Davidson), zní to velmi nevinně.

Obecně na albu našla výraz, který je pro ni na popové scéně momentálně nejpřínosnější. Také svěřila skladby do péče producentů, kteří z nich upletli kolekci, jež je ve svém žánru lehce nadprůměrná.

V době, kdy světový pop bývá obvykle průměrný, je to vlastně dobrá zpráva.

Ariana Grande: Sweetener Republic, 47:25

Celkové hodnocení: 65 %