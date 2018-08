Stanislav Dvořák, Novinky

Olympic se snaží působit nově a poprvé spolupracoval s externím producentem a dvěma zámořskými muzikanty. Album vyjde 14. září a prvním singlem je píseň Jsi moje...

„Pracovat s producentem mimo kapelu byla obrovská změna. Poprvé jsem se zbavil té šílené zodpovědnosti a ve studiu jsem byl pouze, když mě bylo třeba. Bylo to neuvěřitelně osvobozující. Spadl ze mě stres. Mirovi Váňovi jsem absolutně věřil, že to udělá skvěle,” řekl zpěvák Petr Janda.

Čechoameričan Mirek Váňa je úzce napojen na prestižní americkou univerzitu Berklee College of Music. Právě odtud se rekrutovaly i dvě výtečné hudební posily v podobě kytaristy Alexe Darsona a klávesáka Erena Basbuka.

Baskytarista Milan Broum

FOTO: Michal Matyáš

„Alex a Eren měli na charakter alba naprosto zásadní vliv,” řekl Petr Janda a dle jeho slov by mohla společná spolupráce pokračovat i nadále: „Už jsem s nimi hrál v Bostonu na Berklee College, a vypadá to, že si to v říjnu zopakuji. Myslím, že se jim spolupráce velmi líbila. S Erenem jsem mluvil nedávno v Praze, kde byl při příležitosti koncertu s věhlasným Jordanem Rudessem, klávesákem kultovní kapely Dream Theatre.”

Album obsahuje rychlé rockové skladby i dojemné balady. Texty dodali například Ondřej Fencl, Miroslav Černý, Vlasta Henych a Pavel Chrastina. Petr Janda také přispěl a dvě ze svých písní věnoval ženám.

„Ještě jednou chtěl bych býti klukem je píseň o holce, která pracovala v optice a basisti si tam nechali čistit struny ultrazvukem. Bohužel, alba se nedočkala, náhle zemřela, ale ještě jsem jí to stihl říct. Ta druhá, věnovaná mé ženě, pojmenovaná Jsi moje... je vlastně popis situace před 18 lety v kulturáku ve Valašském Meziříčí, kde jsem ji poprvé uviděl,” dodal frontman Olympiku.