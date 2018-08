Stanislav Dvořák, Novinky

Novou řadu hudební talk show Linka moderuje i režíruje jazzman Rudy Linka. Představí deset hudebních osobností.

Rudy Linka se zpěvačkou Tonyou Graves, kterou pozval do své show Linka.

„Za mého mládí nebyla hudba všude na ulici, my jsme přesycení. My si toho přestáváme vážit. Dřív vyšla deska a byla otázka, kdo ji má? Ten pořad je o tom sednout si a být nadšený z věcí, které ten člověk miluje a které miluju já. Hudba není o tom pořád něco slyšet. Je to jako jídlo, nejíst všechno, ale dát si tohle a takové víno a teď si to vychutnám. O tom je ten pořad a o tom je i náš Bohemia Jazz Fest,“ řekl Novinkám hudebník a moderátor Rudy Linka.

V rámci Týdne dárků, který startuje na artu 1. září, poběží řada výjimečných premiér, např. přímý přenos komedie Vzkříšení z Dejvického divadla, koncert Vojtěcha Dyka nebo Marie Callas z londýnské Covent Garden.

Vedle dokumentu Čechomor 30 let vypadá slibně také dokument Rolling Stones – Je to jen rock’n’roll?, který má být úvahou nad významem zakazované hudby za komunistického režimu, ale i nad vztahem členů Rolling Stones k Československu, kde v roce 1990 zahráli po revoluci jako první velká světová rocková kapela.

ČT art se bude věnovat i mapování našich výrazných divadel. Šedesát let Divadla Na zábradlí zachycuje sedmidílný cyklus, který připomene osobnosti jako Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Jan Grossman a Václav Havel. Další pořady se věnují královéhradeckému Divadlu Drak a Divadlu pod Palmovkou.

„Dnes vysíláme desetkrát víc pořadů věnovaných hudbě nebo divadlu než v roce 2012 a ještě výrazněji jsme v této oblasti posílili vlastní tvorbu. Intenzivně se zaměřujeme na přenosy živého umění, které tak Česká televize uchovává ve svém archívu i pro další generace,“ dodal generální ředitel ČT Petr Dvořák.