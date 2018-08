jdu, Novinky

„O postavě jsem se dozvěděl každým dnem a každou scénou vždycky něco dalšího. Jako kdyby člověk stáhnul z cibule další šlupičku,“ popsal Macháček ještě během natáčení, jak se s rolí sbližoval.

Ztvárnění komplikované postavy muže, který dokázal umně manipulovat lidmi a svou činností dopomohl ke komunistickému puči, Macháčkovi pomohlo odhalit temné kouty vlastní duše, o kterých neměl tušení. „Jsem rád, že vyplavaly na povrch díky téhle roli vlastně jenom pro ten příběh,“ ujistil, že si Tomanovy charakteristiky do civilu neponese.

Obchodník s osudy lidí



Příběh Zdeňka Tomana je stejně složitý jako doba, ve které žil. Toman, původním jménem Zoltán Goldberger, se narodil do rodiny maďarských židů, po celý život se však svůj židovský původ snažil spíše utajit. Za život také několikrát změnil své jméno, až právě jako Zdeněk Toman usedl po druhé světové válce do čela československé rozvědky.

Jiří Macháček v hlavní roli.

FOTO: THA

Díky svému postu a širokým kontaktům v zahraničí získával rozsáhlé finance, které komunistická strana využívala na předvolební kampaně. Kromě toho pomáhal poválečným židovským uprchlíkům z východní Evropy s vycestováním na území Palestiny, kde se postupně začal budovat nový židovský stát. Nově vznikajícímu státu také pomáhal s vyzbrojováním. Spíše tak však činil ze zištných důvodů, sám si touto pomocí přišel na obrovské majetky.

Krátce po komunistickém puči se stal jedním z prvních obětí vnitrostranických čistek. V létě 1948 se mu však povedlo utéct z vazby na Západ, nakonec se přestěhoval za příbuznými do Venezuely.

Měsíce příprav na roli



Natáčení s pauzami trvalo přibližně rok, dohromady herci na place strávili 38 natáčecích dní. Přípravy přitom zahrnovaly dlouhé diskuse s režisérem snímku Ondřejem Trojanem. Sám Macháček se na roli připravoval několik měsíců před natáčením.

Natáčení filmu Toman.

FOTO: THA

„Já musím umět celou roli zpaměti alespoň měsíc před natáčením, tak abych si byl jist, že to všechno můžu ze sebe vysypat, jak vleže, tak v běhu, rychle nebo pomalu, že to zašeptám nebo zakřičím, a tak podobně. Pak už si hledám jenom další možnosti, jak by to šlo ještě udělat jinak. Tohle všechno musím mít hotovo, abych si natáčení mohl užít. Vlastně nesnáším, když se někdo začne učit text teprve před scénou. Teda s výjimkou Romana Luknára (ve filmu v roli Jana Masaryka), u něj mi to nevadí, on je pak stejně vždycky skvělej,“ přiznal k přípravám na svou roli Macháček.

Vedle něj se ve filmu objeví také Kateřina Winterová, která ztvárnila Tomanovu manželku Peslu, Miroslav Táborský v roli řídícího důstojníka StB Jindřicha Veselého či Stanislav Majer jako generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Do českých kin by měl snímek vstoupit na podzim, premiéra je naplánovaná na 4. října.