Jaroslav Špulák, Právo

Čerstvě vydaná deska Thank You For Today je devátá ve studiové diskografii skupiny. Z jejího poslechu je patrná zkušenost členů formace, jistý autorský rukopis i jasný názor.

V čele Death Cab For Cutie stojí zpěvák, kytarista a pianista Ben Gibbard, jenž má talent pro skládání příjemných melodií, v nichž na novince není nejmenší náznak agresivity (možná se v tom drží až moc takříkajíc pozadu). Je také skvělý textař, což prokazoval v minulosti a činí to i nyní.

Tématem alba Thank You For Today jsou změny v jeho osobním životě a také v jeho milovaném Seattlu. V písničkách Gold Rush, Yoiu Moved Away nebo Northern Lights popisuje bolestivé změny způsobené tokem času, jež z uměleckého kraje, který dal světu řadu opravdu mimořádných bohémů a uměleckých géniů, dělají technologické a průmyslové centrum.

Obal aktuálního alba

FOTO: Atlantic

V písničkách I Dreamt We Spoke Again a Autumn Love se vrací ke svému rozchodu s herečkou, modelkou a zpěvačkou Zooey Dechanelovou v roce 2012 a hledí na svůj život z perspektivy čtyřicátníka, jímž aktuálně je. Album uzavírá balada 60 & Punk, v jejímž zvuku hraje klíčovou roli piano. Je o vadnoucích rockových hvězdách i idolech a trochu tak evokuje cestu samotné kapely.

Na své aktuální desce už nemá tolik mladistvé energie, neztratila ale věrohodnost, tedy to, s čím se u skupin s devátým studiovým albem počítá.

Death Cab For Cutie: Thank You For Today Atlantic, 38:35

Hodnocení: 75 %