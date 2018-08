František Cinger, Právo

Jde o pořádnou porci, sedmnáct povídek si vyžádalo 416 stran, které přeložil Vladimír Medek. To vše lze koupit za 359 korun. Hanks v knize nabízí i pohled do své sbírky mechanických psacích strojů. Každou z povídek totiž uvede snímek jednoho z nich.

Jak se přiznal, literární tvorbou se zabývá od roku 1995, kdy napsal scénář pro film To je náš hit! Jde o komediální příběh z léta roku 1964, kdy do Pensylvánie dorazil rokenrol. Definitivní zlom nastal v roce 2014, kdy publikoval v časopisu The New Yorker povídku nazvanou Alan Bean a potom i čtyři další. Jsou o fiktivní cestě trojice přátel na Měsíc. Vypravěč nazval kosmickou loď jménem Alana Beana, čtvrtého muže, který chodil na měsíci. Povídku si může každý přečíst v prostředku sbírky Neobvyklý typ.

Hanks se projevuje jako citlivý autor sledující lidské hemžení z mnoha pohledů. Jeho hrdinové se ocitnou o Vánocích na spojenecko-německé frontě druhé světové války, stejně jako v soukromí lidí trápících se svými úspěchy i neúspěchy, sny i přáními.

Na knize začal herec pracovat v roce 2015. „Po dva roky jsem psaním trávil každou volnou chvíli,“ vyznal se v jednom rozhovoru. „Psal jsem při natáčení v New Yorku, Berlíně, Budapešti a v Atlantě. Psal jsem na dovolené. Pak jsem psal na propagačních turné k natočeným filmům. V letadlech, doma, v hotelových pokojích. A každou povídku jsem napsal na jiném psacím stroji ze své sbírky.“

Kritik Stephen Fry je charakterizoval jako pohybující se od povídek veselých po hluboce dojemné. Odehrávají se v různém čase a na různých místech, všechny jsou ale charakterizované autorovou radostí z psaní, potěšením z mezilidské komunikace a smyslu pro vykreslení atmosféry, přátelství, života a rodiny, kdy každý hrdina je tak chytrý, zábavný a lidský jako člověk sám.

Nick Cave i Madonna

Hanks není mezi umělci, kteří se po úspěchu v jiné profesi věnovali literatuře, sám. Jako příklad může posloužit třeba Nick Cave. Mapování vlastní hudební kariéry ho přivedlo k psaní stejně originálnímu, jako je jeho písňová tvorba. Píseň z pytlíku na zvratky je třeba název kroniky jeho turné s kapelou Bad Seeds po dvaadvaceti severoamerických městech během léta 2014.

Deníkové záznamy, dávné vzpomínky, intimní úvahy, nejrůznější představy, písňové texty a básně jsou navíc inspirovány motivy z čínských, řeckých a aztéckých mýtů, starozákonních příběhů, lidových balad i kultovních hollywoodských filmů.

Nick Cave je hudebník i spisovatel.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nedávno se k českým čtenářům znovu dostala jeho románová prvotina z roku 1989 s názvem A uzřela oslice anděla. Děj je zasazen do nelítostného prostředí amerického jihu čtyřicátých a padesátých let minulého století. Cave dává najevo, že se nechal inspirovat pestrou paletou autorů od Williama Faulknera, Flannery O’Connorové až po Cormaca McCarthyho. Příběhy jsou plné vášně i násilí, při němž se člověčí podstata odhaluje až na dřeň. Román sklidil ohlas světové kritiky i pro jazyk plný biblických metafor a sevřený příběh vyprávěný na pomezí snu a šílenství.

Z jiného soudku je aktivita zpěvačky Madonny. V roce 2003 vydala první ze svých knih věnovaných dětem s názvem Anglické růže. Prý se nechala inspirovat svou učitelkou kabaly, židovské mystiky, jíž se od konce devadesátých let věnuje. Příběhy čtveřice dívek z jedné školy chtěly konkurovat tradičním verzím pohádek, což se nesetkalo s moc kladným kritickým ohlasem. Přesto kniha vyšla ve více než sto zemích a byla přeložena do třicítky jazyků.

Hned rok nato nabídla Madonna už v žánru klasické pohádky příběh Jakov a sedm zlodějů. Jde o osudy malého nemocného chlapce, jehož může zachránit jen starcova modlitba. Proslulosti Caveových knih však nedosáhla.