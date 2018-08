Stanislav Dvořák, Novinky

„V rámci projektu Živé kino zveme diváky přímo do filmových střižen, kde mají možnost zasáhnout do finálních úprav dokončovaných filmů,“ řekl ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka. Živé kino proběhne v Praze od 27. srpna do 1. září.

Dokument Máme na víc režisérů Robina Kvapila a Radima Procházky sleduje špinavou stránku prezidentských voleb. Na příkladu Michala Horáčka a jeho poradce Robina Kvapila odhalují zákulisí dobře organizovaných trollů.

„Nejvíce mne překvapili takzvaní proruští trollové, kteří se kolem Michala Horáčka točili a přeli se s ním, kdekoliv se objevil a diskutoval na veřejnosti. Nejdříve jsme si mysleli, že jsou to obyčejní občané s jiným názorem, než jsme je všechny potkali ve volebním štábu Miloše Zemana a zapátrali po jejich identitě. I to je jedna z překvapivých linek našeho filmu,“ konstatoval Procházka.

Český písničkář se stal buddhistickým poustevníkem



David Jařab natočil portrét surrealisty Vratislava Effenbergera s názvem Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka.

„Effenbergerův cynismus, sarkasmus, ironie a humor jsou nástroji jeho kritického myšlení. Jeho scénáře mne inspirovaly od mládí a jsem rád, že jsme spolu s Martinem Pechlátem, Vasilem Fridrichem, Markem Danielem, Tomášem Jeřábkem, Halkou Třešňákovou, Zdeňkem Velenem a dalšími mohli vedle intimních reflexí této výjimečné osobnosti poválečného surrealismu inscenovat alespoň některé fragmenty těchto nerealizovaných scénářů,“ řekl režisér.

„Myslel jsem, že to bude spíše portrét poválečného Československa až po normalizaci, ale překvapilo mne, jak některé části Effenbergerova díla začínají rezonovat v žhavě aktuální současnosti.“

„Režisér Jiří Holba zachycuje ve svém filmu Feral život Charlieho Soukupa, undergroundového písničkáře, básníka a signatáře Charty 77, který poslední desetiletí žije osaměle v australské divočině jako poustevník a buddhista,“ doplnila Zuzana Kopáčová.

Festival Ji.hlava v říjnu otevře novou sekci pro studentské filmy z regionu střední a východní Evropy a nabídne i dětský program Ji.hlava dětem. Více informací najdete na www.ji-hlava.cz či na www.zivekino.cz.