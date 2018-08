PolyBand nabídne expresivitu a zvukové stěny

Amsterdamský kytarista Jasper Stadhouders se pohybuje na nizozemské scéně improvizovaného rocku, která se utvořila okolo skupiny The Ex. Stál u zrodu tria The Black Napkins i u dalšího tria Cactus Truck. Ve středu vystoupí v pražské klubu Punctum s dalším projektem, proměnlivým PolyBandem.