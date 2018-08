Stanislav Dvořák, Novinky

Album, jehož jméno není známo, mělo obsahovat deset nově nazpívaných tracků a některé dokonce ani nebyly coververze. Nejedná se tedy o loňský projekt A Brand New Me, který používal jen archívní Arethiny nahrávky a smíchal je s novým doprovodem filharmoniků.

Na nové desce loni spolupracovali Stevie Wonder, Elton John (speciální verze Your Song) nebo Lionel Richie a Yitzhak Perlman. Lionel Richie si připravil původní píseň a také Stevie Wonder psal pro desku novinku.

„Dělám na pár věcech, myslím, že tam bude asi deset písní, možná jedenáct, ale spíš deset,“ prohlásila tehdy zpěvačka.

Materiál pravděpodobně zůstal rozpracován. V případě tak slavných umělců je ale jen otázkou času, kdy producenti neodolají a budou se polotovar snažit nějak připravit k vydání a prodat i za cenu zásahů, s kterými by třeba autoři nesouhlasili. To už se v hudebních dějinách stalo mnohokrát.