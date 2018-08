jaš, Právo

„Pátrala jsem nedávno po svých předcích a zjistila jsem, že jsem pokračovatelkou linie otrokáře, který se zamiloval do otrokyně a vzal si ji za ženu,“ prozradila Američanka, jedna z největších popových hvězd současnosti.

„Přemýšlela jsem dlouho o tom, co to vlastně znamená, a pokoušela jsem se to dát do širší souvislosti. Podle mě je to důvod, proč mě teď bůh požehnal dvojčaty,“ dodala žena, které se v červnu loňského roku narodila dvojčata Rumi a Sir. Beyoncé také Vogue prozradila, že přišla na svět komplikovaným císařským řezem.

Zpěvačka rovněž věří, že její děti, tedy dvojčata i šestiletá Blue Ivy, budou mít méně komplikované životy, než měla ona a její předkové.

„Už po několik generací se u nás vine linie zkažených vztahů mezi partnery, zneužívání moci a nedůvěry,“ vysvětlila.

„Až když jsem to takhle jasně viděla, byla jsem schopná řešit problémy ve svém vlastním vztahu,“ navázala v narážce na své manželství s americkým raperem Jay-Z, které v posledních letech podle amerických médií čelilo řadě problémů.

Beyoncé a Jay-Z nedávno poslali světu hudební zprávu o tom, že krušné chvíle v jejich vztahu jsou minulostí.

Učinili tak prostřednictvím alba Everything Is Love, které vydali pod společným jménem The Carters. Aktuálně jsou spolu na světovém turné, které skončí 4. října v americkém Seattlu.

Turné je mimochodem spojeno s jedním malým výstřelkem manželské dvojice. Po pařížském muzeu Louvre měli Beyoncé a Jay-Z zálusk na to si pronajmout další historické místo, římské Koloseum. Podali si oficiální žádost na italské ministerstvo kulturního dědictví, ale tam ji zamítli.

V Louvru v Paříži si v minulosti dopřáli soukromou prohlídku děl světových umělců a natočili tam videoklip k singlu Apesh*t, který vyšel na albu jejich společného projektu The Carters.