Stanislav Dvořák, Novinky

Nadžánrový program zasáhne také do škatulek pop, rock, folk, hip-hop a elektronická hudba. Mezi hlavní zahraniční hvězdy patří americká reggae skupina Christafari, britská taneční formace LZ7, polský skladatel Mate.O s kapelou, indie sestava Nomads + Natives ze Spojených států a britská formace Worship Central.

Z domácích to budou Adonai, Miriam Kaiser, Ellen Makumbirofa, Pavel Helan a Simona Martausová, Roman Dostál a další.

Součástí programu jsou i duchovní semináře jako Bože, nechápu to (Martin Hasík), Nevyžádané rady mládeži (Marek Orko Vácha) či Spolu šťastně až do smrti. Návštěvníci se mohou aktivně účastnit dílen z oblasti hudby, divadla, tance, grafiky, blogování a storytellingu. Pro nejmenší návštěvníky (5–10 let) je připravena dětská scéna.

Hlavní program doplní večer komentovaná promítání filmů v místním kině, nechybí ani divadelní představení.