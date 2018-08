Radmila Hrdinová, Právo

Jubilejní ročník otevře narozeninový open air vytvořený speciálně pro festival, a to za účasti více než třiceti artistů, tanečníků, klaunů a muzikantů z České republiky i ze zahraničí pod vedením amerického režiséra Daniela Gulka. Název De Nova Stella je inspirován dílem astronoma Tycha de Brahe. Představení bude uvedeno i ve čtvrtek, vstup je zdarma.

„Když jsme začínali, upřímně jsem věřil, že nový cirkus je nádherný, svobodomyslný, romantický, kreativní a vzrušující. Věřil jsem, že má budoucnost a že má smysl o tom přesvědčovat širší publikum. A mé přesvědčení stále trvá,“ říká o patnácti ročnících Jiří Turek, ředitel a zakladatel Letní Letné.

Do 2. září nabídne festival řadu světových souborů i domácích umělců, včetně několika premiér. Ojedinělý zážitek slibují Baro d´Evel Cirk Cie a jejich představení Bestias. Tanečníci, akrobaté, hudebníci a spolu s nimi i koně, andulky a zlomyslná vrána vtáhnou diváky do světa, z něhož se jen těžko vrací do všední reality.

Nesnesitelná tekutost bytí



Adrenalinoví dobrodruzi Cirque Inextremiste, které návštěvníci festivalu znají z jejich posledního představení Extrêmités, se vracejí a ve své novince Extension budou extrémnější než kdy dříve. S čerstvou novinkou přijíždí francouzský soubor Akoreacro. V představení Dans ton cœur propojuje špičkovou akrobacii s humorem. Rovněž francouzský soubor Bêtes de foire - petit theatre de gestes v rodinném šapitó před očima diváků oživí svět kočovného cirkusu v kombinaci klaunské komiky, žonglování, kouzel i loutek.

Pozadu nezůstanou ani domácí soubory. Losers Cirque Company připravili pro letošní Letní Letnou premiéru projektu Vzduchem, inspirovaného knihou Jonathana Livingstona Racek. Vít Neznal & kol. premiérou Nesnesitelná tekutost bytí zamíří pod vodní hladinu. Téma věčné nejistoty a tekuté modernity se bude prezentovat v obrovském akváriu na vedlejší scéně Letní Letné na Jatkách78. Představení Chyba bude pak k vidění ve festivalovém areálu na Letné.

Divadlo Bolka Polívky přiveze klaunérii Letem sokolím o přátelství dvou klaunů, z níž vyplyne, že lhát se nemá. Bratři v tricku spojí své síly s Holektivem a představí mysliveckou romanci plnou cirkusových trofejí s názvem Lov. Dále budou k vidění VOSTO5, Squadra Sua, Cink Cirk, Collective Momentum, Víťa Marčík a další soubory i jednotlivci. Připravena jsou i představení pro děti.

V rámci Letní Letné proběhne 27. - 29. srpna mezinárodní konference Circus and Its Others II. v divadle DISK. Soustředí se zejména na problematiku podoby a proměny současné (novo)cirkusové praxe. V průběhu patnácti let uvedl festival na 1500 přestavení, které vidělo více než 320 000 diváků. Připomene je výstava fotografií v areálu Letenských sadů.