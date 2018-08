Jana Perglerová, Právo

Takových diváků je třiatřicet procent a překvapivě jde nejčastěji o muže. Ti se totiž obávají, že by je okolí za takové sledování, pokud by se k němu otevřeně přiznali, odsoudilo. Vyplývá to z dat výzkumu mediální společnosti AXOCOM.

„Televizní svět dělí velká část českých diváků na obývákový, tedy na pořady a seriály, které sledujeme doma s rodinou a následně sdílíme s přáteli či kolegy z práce. A pak je realitou televizní svět soukromý, o kterém se lidé neradi baví či se s ním nechlubí.

Tuto skrytou zálibu má v průměru každý třetí televizní divák v Česku,“ komentovala výsledky výzkumu ředitelka společnosti Erika Luzsicza.

Dodala, že pro sledování takových programů se nejčastěji využívají mobily nebo tablety. Na nich Češi nejčastěji vyhledávají romantické seriály, mýdlové opery, různé reality show nebo dokonce produkci pro teenagery. Této zálibě se oddávají více muži než ženy a ve velké míře o jejich zálibě nevědí ani manželky či přítelkyně.

Vedou komedie a akční filmy



Naopak v obýváku se diváci dívají nejčastěji na komedie, akční filmy, rodinné pořady a podobnou produkci. Ty jsou televizní volbou až v sedmdesáti procentech případů zejména při sledování s rodinou.

„Volbu ovlivňuje především pocit společně stráveného času a důraz na to, že by se mělo dívat na to v uvozovkách nejlepší, co program nabízí. To, co je v očích většinové společnosti bráno jako řekněme nedostatečně reprezentativní, to lidé sledují tajně,“ analyzuje Luzsicza.

A ještě jedna zajímavost. Zhruba osmnáct procent diváků si projede zpětně vybrané epizody či celé série romantických seriálů dokonce dvakrát.