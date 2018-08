Eva Vejdělková, Právo

Do zmíněné velké rodinné vily se vejde vskutku nemalý počet lidí: nejen otec Václav Postránecký se čtyřmi dospělými dcerami, ale taky ještě veterinární klinika a soukromé rádio. A aby ani těch médií v domě nebylo málo, hlava rodu je navíc moderátorem televizního kutilského pořadu, podobně jako její představitel, který na obrazovce Primy uvádí Receptář.

Krejzovy však Prima netočí podle zahraniční předlohy jako seriál Tátové na tahu, který plánuje zařadit do vysílání také na podzim, tentokrát jde o původní práci – autorem a šéfem týmu scenáristů je René Decastelo.

Hlavní postavou komedie je otec Krejza – ten sice své čtyři zrzavé a potrhlé dcery miluje, ale raději se jim prý nesnaží úplně porozumět. „Je to člověk, který, kde si neví rady, tak nedělá nic. Což mi přijde jako projev hluboké moudrosti,“ říká o své postavě Václav Postránecký.

Nejstarší ze sester prý k ostatním přistupuje s téměř až mateřskou láskou – na všechny dává pozor a řídí jim život. „Anna je hodně razantní, striktní a tak trochu i protivná, ale je to komediální seriál, takže se snažím udržet linku v tom duchu, aby nebyla extrémně nepříjemná,“ říká její představitelka Vanda Hybnerová.

Zato nejmladší z nich je jejím pravým opakem a údajně je také nejšílenější. „Je to taková Calamity Jane. Do všeho jde s vervou a ne vždy se jí všechno povede, ale má takový dar, že nakonec vše dobře dopadne,“ charakterizuje svoji postavu Ivana Korolová.

Zatímco nejmladší teprve hledá partnera, po boku nejstarší se v seriálu objeví Jan Šťastný coby bývalý manžel a veterinář, jehož klinikou denně procházejí nejen zvířecí pacienti, ale také jejich vdavekchtivé majitelky. Dvě prostřední sestry hrají Markéta Plánková a Lucie Polišenská, v seriálu se objeví i Filip Blažek, Pavla Tomicová či Michal Suchánek.

Nová crazy komedie by podle Postráneckého měla přinést zadostiučinění všem smolařům. „Mohlo by to být i povzbuzení pro všechny lidi, kteří mají pocit, že jejich život je těžký a špatně stravitelný,“ uzavírá herec, který během natáčení začal bojovat s těžkou nemocí.