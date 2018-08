Věra Míšková, Právo

120 BPM





Onemocnění AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté z pařížské pobočky hnutí ACT UP bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi farmaceutických firem. Nováček Nathan se seznamuje s radikálem hnutí Seanem, jehož politický boj je zároveň bojem o život.

120 BPM, Francie 2017, drama, 140 min., režie: Robin Campillo, hrají: Adèle Haenel, Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois a další.

Operace Entebbe





V roce 1976 bylo uneseno letadlo Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman a Wilfred Bose společně se dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny přinutili letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 miliónů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí.

Operace Entebbe, USA/VB 2018, politický thriller, 107 min., režie: José Padilha, hrají: Rosamund Pikeová, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Ben Schnetzer, Denis Ménochet a další.

Lego DC Super hrdinové: Aquaman





Podmořskému království Atlantida vládne jeden z Ligy spravedlivých a po všech stránkách dokonalý Atlantiďan Aquaman a vypadá to, že neexistuje nic, co by si nedokázal podmanit. Jenže když se rozezní poplašná siréna Ligy spravedlivých, vládce hlubin zamíří na pevninu, kde ho čekají Batman, Superman, Wonder Woman a Jessica Cruz jako nová Green Lantern. Tváří v tvář vesmírnému nebezpečí Aquaman brzy zjistí, že je králem bez koruny!

Lego DC Super hrdinové: Aquaman, USA 2018, animovaný rodinný, 77 min., režie: Matt Peters.