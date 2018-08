Letní jazzová dílna popětatřicáté

V severočeském Frýdlantu se od 11. do 18. srpna uskuteční 35. ročník Letní jazzové dílny Karla Velebného (LJD). Týdenní seminář je nejstarším specializovaným kurzem v Česku, na kterém zejména mladí hudebníci pronikají do tajů jazzové interpretace. Letos se jich přihlásilo na dvě stě, a to nejen z Česka a Slovenska, ale i z Německa, Francie, Itálie, USA, Španělska a Nigérie.