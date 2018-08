Stanislav Dvořák, Novinky

Nezničitelný Tony Bennet slaví 92. narozeniny a pořád zpívá. Na scéně se drží víc než půl století, vydal desítky alb a obdržel devatenáct cen Grammy plus zvláštní Grammy za celoživotní výkon.

V minulosti už natáčel duety třeba s Amy Winehousovou nebo Steviem Wonderem. S o dvě generace mladší Dianou už toho má za sebou hodně - společné turné i pár duetů pro Bennetova alba. Jde o superúspěšnou kanadskou interpretku, která dokáže jako jedna z mála jazzem naplnit sportovní haly. Je držitelkou pěti cen Grammy.

Love Is Here To Stay je jejich první společné album. Doprovází je na něm instrumentální Bill Charlap Trio, které rovněž obdrželo Grammy. Love Is Here To Stay produkoval Dan Bennet a Bill Charlap a vyjde na CD, vinylu i v digitální podobě.