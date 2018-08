Stanislav Dvořák, Novinky

Členové “pythonů” Michael Palin, Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle a Terry Jones často napsali mnohem víc materiálu, než kolik se ho pak ve filmu nebo v televizi použilo. Růžový rytíř se měl ve filmu dožadovat polibku od Artuše.

„Nikdo nepřejde tento most, pokud mi nedá polibek,” řekl. Král Artuš to odmítl a pustil se s ním do křížku, přičemž na sebe spadli. Skupinka poutníků jdoucích kolem to okomentovala: “Mohli jste aspoň zalézt někam dovnitř. Vy velkostatkáři jste všichni stejní.”

Michael Palin

FOTO: BBC

Michal Palin uvedl, že dnes už by podobný skeč asi nedělali. „Když jsme psali Svatý grál v roce 1973, všude bylo mnohem víc homofobie, nebo ne doslova homofobie, ale hodně trapnosti v nakládání s tématem homosexuality.”

Růžový rytíř z finálního střihu vypadl, stejně jako knihkupectví na Divokém západě. Připraven byl také jiný konec filmu, kde by se rytíři střetli s Francouzi ve velké bitvě, ale ukázalo se, že by to bylo příliš drahé, tak celou scénu škrtli.