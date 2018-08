Stanislav Dvořák, Novinky

Rvačky ostrých chlápků vypadají pěkně, honičky s motorkami, auty, čluny a vrtulníky je ještě překonávají. Pochopitelně, jde o velkorozpočtový americký film, takže to nemohlo vypadat jako Ordinace v růžové zahradě. Zvláště závod dvou vrtulníků ke konci filmu je po technické stránce výjimečný. Stroje snímá snad padesát kamer na dronech, jeřábech a bůhvíčem ještě, piloti s nimi provádějí brutální přemety, kozelce a další zhůvěřilosti.

Škoda, že Mission: Impossible – Fallout zůstává jen bezduchým spektáklem bez skutečně zajímavých postav. Silně neoriginální slabomyslný scénář je dvacátou kopií něčeho, co už bylo samo kopií. Už zase se ocitly jaderné zbraně v rukou šílence, zase hrozí konec světa a přijíždí neohrožený agent a osudová krasavice.

Henry Cavill a Angela Bassettová

FOTO: Cinemart

Tom Cruise šplhá v Kašmíru.

FOTO: Cinemart

Ostatně jde jen o záminku, aby nadčlověk Tom Cruise mohl skákat mezi střechami, honit se ve vrtulnících a na motorkách a létat vzduchem a vůbec zvládat věci pouhým lidským červům zapovězené. Například jet na motorce bez helmy, nabourat do auta, letět několik metrů, spadnout na silnici a pak se zvednout, oprášit a začít hned zase utíkat.

Superhrdina mnohokrát překoná zákony přírody a je ironické, že právě u tohoto filmu se osud Cruisovi vysmál – stárnoucí herec se totiž při „lehce“ prováděných kaskadérských kouscích ošklivě přerazil a natáčení se na dlouho zastavilo, což stálo producenty milióny.

Nemělo by smysl vypočítávat všechny nesmysly v příběhu, který vzdal ambice být věrohodný. To by se mu dalo odpustit, kdyby byl alespoň vtipný, bohužel se jedná o jeden z nejméně humorných filmů posledních let. Celkově z filmu vyzařuje samožerství neschopné nadhledu. Tom Cruise se stal méně vtipnou a méně inteligentní verzí Jamese Bonda.

Celkové hodnocení: 65 %