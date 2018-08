Jaroslav Špulák, Právo

Tato formace ale už drahně let autorsky pauzíruje. Byť je na pódiích k vidění a její loňský koncert v Praze byl mimořádně vydařený, nové skladby do světa neposílá. Je za tím prý stálá hašteřivost mezi dvěma hlavními personami, pročež není divu, že si Malakian udělal radost a svůj tvůrčí potenciál investoval do alba kapely Scars on Broadway, dnes už svého sólového projektu, protože jeho členem je v podstatě jen on.

Dictator je jeho druhé album. Vyšlo pod jménem Daron Malakian and Scars on Broadway, přičemž debut z roku 2008 se jmenuje Scars on Broadway, stejně jako kapela. Kolekce nabízí výbušný mix thrashmetalových riffů i postupů s arménským folklórem.

Z takového ostatně těžili i System of a Down, pročež si lze docela klidně myslet, že kdyby oni vydali nové album, mohla by na něm některá skladba z novinky Dictator být. Věci se ale mají jinak.

Deska Dictator byla natočena již v roce 2012. Potom Malakian čekal, co bude, a teprve když bylo zřejmé, že může svou nahrávku vydat, učinil tak. Emise tedy říká, že očekávat v dohledné době novou kolekci od System of a Down by bylo veskrze naivní.

Na světě je nicméně tucet nových skladeb z pera muže, který pobývá v Americe, ale nikdy nezapomněl na pohnuté dějiny země svých předků, Arménie. I na albu Dictator se k nim vrací, a to nejenom v hudebních vlivech, nýbrž i v textech. Je bojovník a jeho písně bojovné jsou. Odděluje v nich dobro od zla, příběhy rozděluje na hrdinné a podlé, ctí prostý lid a jeho cestu za svobodou.

Je to nesmírně energické a dynamické dílo. Jízlivé riffy střídají zpěvné refrény, sólové kytarové party evokují spíše folklór než rock, naléhavost je poctivě přítomna v muzice i ve zpěvu.

Album je přitom velice přístupné. Jeho otevřenost a přímočarost budí důvěru, a tak jediným problémem může být fakt, že připomíná tvorbu skupiny jiné.

Pravda, těžko od Malakiana, otce zvuku kapely System of a Down, očekávat zásadní odklon od toho, co má ve svém rukopisu vžité. Nějaký skromný nápad, jak oba projekty více odlišit, by ale rozhodně stál za to.

