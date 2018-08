Jaroslav Špulák, Právo

Halestorm: Vicious





FOTO: Atlantic

Halestorm se nedávno představili v České republice na festivalu Aerodrome. Nyní vydali své čtvrté album, na němž prohlubují to, čím se proslavili. Parta kolem zpěvačky a kytaristky Lzzy Haleové dál hrne nekompromisní melodický hard rock a dotýká se v něm i metalových inspirací.

The Screaming Jets: Gotcha Covered





FOTO: Dinner for Wolves

Australská kapela The Screaming Jets se proslavila již v první polovině devadesátých let. Na svém devátém studiovém albu zvěčnila své verze patnácti slavných australských písniček. Zmocnila se například skladeb od AC/DC, INXS, The Easybeats a dalších.

Daron Malakian And Scars on Broadway: Dictator





FOTO: Scared for Life

Daron Malakian je členem slavných amerických System of A Down. Formace Scars on Broadway, v jejímž čele stojí, vznikla v době, kdy se členové jeho domovské kapely rozkmotřili. Stylově je jí blízká, názorově také.