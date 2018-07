Stanislav Dvořák, Novinky

Titulní role se ujal Jiří Macháček a jeho výkon mohou první diváci posoudit už 2. srpna na Letním filmovém a hudebním Festivalu Slavonice Fest, kde ho publiku představí režisér Ondřej Trojan, herci Kateřina Winterová, Jiří Macháček, Miroslav Táborský, střihač Vladimír Barák a další tvůrci.

”Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká,” popsala Tomana za tvůrce Barbara Trojanová.

„Je pro mne fascinující zabývat se touto dobou, o které se tak málo mluví a která zásadním způsobem ovlivnila naše životy až do dnešních dnů. Koneckonců mnoho potomků těch, co se dostali v poválečných letech přes mrtvoly nahoru, působilo v různých tajných i veřejných strukturách až do roku 1989 a nemálo z nich, bohužel, dodnes. Metody, které si osvojili od svých předků, praktikují v naší politice, bohužel, také dodnes,“ řekl režisér Ondřej Trojan.

Táňa Pauhofová a Jiří Macháček

FOTO: THA

Z filmu Toman

FOTO: Total HelpArt T.H.A./Martin Špelda

Toman se vypracoval až na vrchol, na pozici šéfa komunistické rozvědky, a nakonec ho právě komunisté zavřeli. Z kriminálu ale tento všehoschopný člověk dokázal utéct a zmizel na Západě.

„Asi před třemi lety jsem se Ondry ptal, jestli nechystá nějaký film, protože jsem chtěl točit něco právě s ním. A on, že ano, připravuje, Zdeněk Toman se to jmenuje. Šéf komunistické rozvědky po druhé světové válce, zároveň Žid a současně takový vekslák té doby, prapodivná postava, jeden z prvních komunistů vězněných komunisty. A to mě zaujalo. To bych měl hrát já, říkám. A Ondřej na to: No, jak se na tebe dívám, máš s ním hodně společných rysů,“ popsal Jiří Macháček s úsměvem, jak se k roli Tomana dostal.

Jeho ženu hraje Kateřina Winterová, jeho milenku Kristýna Boková, Rudolfa Slánského Stanislav Majer a Bedřicha Reicina Marek Taclík. V dalších rolích se představí třeba Roman Luknár, Lukáš Latinák, Marian Mitaš, Táňa Pauhofová, Jaromír Dulava či Jiří Dvořák.