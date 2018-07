ŽEBŘÍČEK: Transylvánie a Mamma Mia! zápasí o prvenství

Animovaný Hotel Transylvánie 3 posbíral přes víkend 29 794 diváků a muzikál Mamma Mia! Here We Go Again 29 460, přičemž tržby měl o trochu lepší. Ani jeden z filmů tak úplně jednoznačně nezvítězil.