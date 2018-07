Jaroslav Špulák, Právo

Kolekce Humanz vyšla loni v dubnu a na podzim zavítala kapela s koncertními verzemi svých skladeb do Prahy. Novinka The Now Now je na trhu několik dnů. Ve studiové diskografii skupiny má pořadové číslo šest.

Desku produkovali James Ford, se kterým spolupracovali třeba Arctic Monkeys, a Remi Kabaka. Obsahuje jedenáct písní, které nepřinášejí do jinak zajímavě progresivní tvorby kapely v podstatě nic nového. Navíc pod nimi tentokrát nejsou jako autoři podepsaní Gorillaz, ale spolu s producenty pouze zpěvák a tahoun Damon Albarn. I proto lze novinku tak trochu vnímat jako jeho sólový počin.

Písně jsou postaveny na pomalých či středních tempech, beatech a futuristických elektronických plochách, což vede k tomu si uvědomit, že v minulosti byli Gorillaz více melodičtí. Komu by se po starých časech stýskalo, potěší ho třeba skladba Lake Zurich, v níž dostala prostor taneční tempa. Jinak je to ale série melancholických ploch, které jsou na jednom albu v závěru až trochu monotónní.

Obal nového alba Gorillaz.

FOTO: Parlophone

V každém případě si v nich Albarn udělal dost prostoru pro svůj zpěv. Výraz v nich moc nemění, zpívá ale noblesně, jako by chtěl poukázat na to, že je to v hudebním světě jeho klíčová profese. Ve skladbě Idaho trochu koketuje s folkem i country, což je pro alespoň mírnou proměnu nálady kolekce důležité.

Není to přesto výrazná deska, spíše tvrdohlavá ve své náladě, neústupná, utahaná. Gorillaz dokázali v minulosti v alternativním hudebním hájemství, v němž se pohybují, vykutat skoro až popové hity a silné písně. Na tomto počinu nejen že takové nejsou, ale není patrná ani tendence tvůrců se o ně pokusit.

The Now Now zastihlo kapelu v okamžiku jisté umělecké stagnace, v jakési mlze. Deska funguje dobře jako celek, nicméně Gorillaz uměli v minulosti mnohem více překvapovat a zavádět do jiných sfér.

Gorillaz: The Now Now Parlophone, 40:49

Hodnocení: 60 %