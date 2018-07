Jaroslav Špulák, Právo

Egypt Station bude první album plně tvořené novým materiálem od roku 2013, kdy vydal desku New. Novinka byla natočena v Los Angeles, Londýně a Sussexu a produkoval jí z většiny Greg Kurstin, který v minulosti spolupracoval s Adele, Beckem nebo Foo Fighters. Na jedné z písní se produkce ujal i frontman kapely OneRepublic Ryan Tedder.

Kolekce bude složena ze šestnácti skladeb včetně intra a outra Station I a Station II. McCartney prozradil, že mezi dalšími písněmi budou I Don’t Know, Come On To Me, Happy With You nebo People Want Peace.

Producent Kurstin v rozhovoru pro magazín Rolling Stone pak dodal, že některé další skladby se jmenují Confidante, Back In Brazil, For You, Hunt nebo Hunt You Down.

„Líbí se mi slovní spojení Egypt Station. Připomíná mi desky, které jsme tvořili v minulosti. Tehdy byly ještě desky deskami, tvořily celek, vyprávěly příběh. Egypt Station začíná na stanici, kterou představuje první skladba. Každá další je pak další odlišnou stanicí. Představuju si je jako místa ze snu, ze kterého hudba vychází,“ vysvětlil McCartney.

Podle jeho slov bude nová deska kaleidoskopickou cestou nesčetnými hudebními lokacemi a érami, které jsou jemnými nitkami propojeny s dnešním světem.

O novém McCartneyho albu se hovořilo již loni. „Pravděpodobně vydám nové album. Takže bych rád udělal něco, co skutečně miluju, a pak budu doufat, že fanoušci to budou milovat také,“ uvedl hudebník v rozhovoru zveřejněném na jeho webové stránce. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo vytvořit skutečně skvělé dílo.“

James Paul McCartney je jedním z nejslavnějších hudebníků všech dob. V letech 1960 až 1970 byl členem legendární liverpoolské kapely Beatles. Slavná čtyřka ve Velké Británii nahrála a vydala dvanáct studiových alb.

Po jejím rozpadu působil do roku 1981 ve skupině Wings, v níž hrála i jeho zesnulá manželka Linda McCartneyová. Je také členem dua The Fireman, se kterým vydal tři alba. Druhým členem kapely je britský hudebník Youth.

Šestasedmdesátiletý McCartney má na kontě šestnáct sólových studiových desek. Dvakrát ho uvedli do rock'n'rollové síně slávy, v roce 1988 jako člena Beatles a o jedenáct let později jako sólového umělce. Jeho dosud poslední album New vyšlo v roce 2013.