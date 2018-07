Ladislav Karoušek je noční stíhač na barevném nebi

Do 30. září je možné navštívit v Oblastní galerii Liberec výstavu malíře Ladislava Karouška Inspirace v krajině. Autor byl od počátku šedesátých let minulého století esteticky ovlivněn krajinou Českého ráje, řeky Jizery a Jizerských hor. Výrazně na něj, především co do využití a pochopení barev, zapůsobil také studijní pobyt na Cejlonu (1963–1964).