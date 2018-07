Stanislav Dvořák, Novinky

Francouzský Cirque Inextremiste předvede akrobatické kousky a britská punková legenda The Adicts v moravské metropoli představí nové album And it was so! ještě před svým turné. Vystoupí také američtí Dog Eat Dog a v Sono Centru pak zahraje hlavní americká hvězda festivalu, saxofonista a majitel ceny Grammy Kenny Garrett.

Většina festivalu ale není založena na hvězdných jménech, jde spíše o atmosféru, folklorní muzikanti a buskeři budou hrát přímo na ulicích a výtvarnice Kateřina Šedá připravila Mezinárodní setkání flašinetářů.

Dále je na programu Pianoštafeta v Alfa pasáži s Davidem Marečkem a Ivo Kahánkem, matiné s Barbarou Mariou Willi, Nekonečné varhany v kostele U jezuitů či koncert duchovní hudby v katedrále sv. Petra a Pavla v areálu Biskupství brněnského. Posluchači se mohou také těšit na skvostnou Dvořákovu Mši D dur Lužanskou v podání renomovaného souboru Ensemble Inégal.

Podrobný program najdete na www.maratonhudby.cz.