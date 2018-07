Radmila Hrdinová, Právo

Pavel Kohout vystudoval obor srovnávací literatura, estetika a divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po redaktorském působení v časopisech Dikobraz a Československý voják byl nadále po většinu života spisovatelem z povolání. Svou kariéru začal jako básník nadšeně opěvující přednosti socialismu. Se stejným zaujetím se posléze stal jeho kritikem a jako jeden z představitelů pražského jara byl v roce 1969 vyloučen ze Svazu spisovatelů i z KSČ a ocitl se mezi nežádoucími autory.

Stál u zrodu Charty 77, je autorem jejího názvu a jedním z prvních signatářů. V roce 1979 mu byl znemožněn návrat z pobytu v Rakousku a spolu s manželkou Jelenou Mašínovou byli zbaveni státního občanství. Nadále žili ve Vídni, po roce 1989 se vracejí pravidelně do Prahy i do vily na Sázavě. Svůj život vylíčil v románech Z deníku kontrarevolucionáře, Kde je zakopán pes a To byl můj život??, jeho biografii sepsal Pavel Kosatík v knize Fenomén Kohout.

Málokterý člověk prožije tak rozporuplný i vrchovatě naplněný život, málokdo je zdrojem nesčetných dohadů a jednoznačných „nálepek“. Na Kohoutových osudech lze ilustrovat zrod i pád komunistických idejí a víry v ně.

Jedno je ale jisté: je autorem více než třiceti dramatických děl (včetně autorských adaptací), více než desítky románů, řady povídek a dalších literárních prací. Málokdo dokáže napsat tak živý dialog, dramatickou situaci a uvěřitelný charakter jako Pavel Kohout. Je bytostný dramatik i divadelník, dokáže vycítit dramatický spár i v dílech jiných autorů a adaptovat je pro divadelní jeviště. Svým dílem se zařadil mezi fenomény českého dramatu a literatury.